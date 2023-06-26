СМИ: США готовятся передать Киеву бронетехники и боеприпасов на 500 миллионов долларов

Соединенные Штаты готовятся объявить во вторник, 27 июня, о новом пакете военной помощи Украине на 500 млн. долларов, в который войдут бронетехника и боеприпасы, – сообщает в понедельник, 26 июня, агентство Reuters.

Агентство со ссылкой на источники пишет, что «США предоставят Украине наземную технику, в том числе 30 боевых машин пехоты Bradley и 25 бронетранспортеров Stryker. В рамках нового пакета Украина также получит боеприпасы для HIMARS, противотанковое оружие, в том числе Javelin, и боеприпасы для зенитных систем Patriot и Stinger».

Вашингтон, Иван Бабурин

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