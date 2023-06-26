Песков анонсировал новое заявление Путина, «определяющее судьбу России»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вечером в понедельник, 26 июня, заявил, что Владимир Путин сделает несколько заявлений, – сообщил Первый канал.
В эфире телеканала Песков сказал: «Этим вечером ожидаются заявления Владимира Путина из Кремля, определяющие судьбу России. Он сделает несколько заявлений в понедельник вечером».
В свою очередь, близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал «Пул первого» сообщил, что президент Белоруссии так сделает заявление «по ряду актуальных вопросов».
Москва, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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