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Понедельник, 26 июня 2023, 23:23 мск

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Песков анонсировал новое заявление Путина, «определяющее судьбу России»

Фото: пресс-служба Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вечером в понедельник, 26 июня, заявил, что Владимир Путин сделает несколько заявлений, – сообщил Первый канал.

В эфире телеканала Песков сказал: «Этим вечером ожидаются заявления Владимира Путина из Кремля, определяющие судьбу России. Он сделает несколько заявлений в понедельник вечером».

В свою очередь, близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал «Пул первого» сообщил, что президент Белоруссии так сделает заявление «по ряду актуальных вопросов».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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