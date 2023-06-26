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NewDayNews.ru

Понедельник, 26 июня 2023, 23:23 мск

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В ООН призвали США извиниться перед узниками Гуантанамо

Фото: ООН

Спецдокладчик ООН по вопросам защиты прав человека в условиях борьбы с терроризмом Финула Ни Олен после визита в Гуантанамо в понедельник, 26 июня, заявила, что правительство США должно извиниться перед заключенными этой тюрьмы, – сообщает Reuters.

Как заявила Олен, «в Гуантанамо жестоко обращались с заключенными и унижали их достоинство. Вашингтон должен извиниться перед заключенными, предоставить им судебное решение, а также – компенсации и гарантии, что это больше не повторится».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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