Путин поблагодарил граждан России за консолидацию и поддержку во время попытки мятежа

Президент России Владимир Путин вечером в понедельник, 26 июня, в ходе своего заявления из Кремля выразил благодарность гражданам России за выдержку, сплоченность и патриотизм.

В ходе своего выступления Путин сказал: «Дорогие друзья! Сегодня еще раз обращаюсь ко всем гражданам России. Благодарю вас за выдержку, сплоченность и патриотизм. Была проявлена высочайшая консолидация всего российского общества. ...Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Все они понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне. Когда на фронте со словами «ни шагу назад!» гибнут наши товарищи. Однако организаторы мятежа, предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в преступление. Лгали им, толкали их на смерть, под огонь, на то, чтобы стрелять в своих. Именно такого исхода – братоубийства – хотели враги России: и неонацисты в Киеве, и их западные покровители, и разного рода национал-предатели. Хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга, чтобы погибли военнослужащие и мирные жители, чтобы в конечном счёте проиграла Россия, а наше общество раскололось, захлебнулось в кровавой междоусобице. Они потирали руки, мечтая взять реванш за свои неудачи на фронте и в ходе так называемого контрнаступления, но просчитались».

«Любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал. Вооруженный мятеж все равно был бы подавлен. Организаторы мятежа, предав страну, предали и тех, кто был с ними. Благодарю всех военнослужащих, сотрудников спецслужб, которые встали на пути мятежников», – продолжил глава госудраства.

Владимир Путин также поблагодарил «за твердую позицию по поддержке конституционного порядка, которую заняли общественность, партии, религиозные организации, все общество. Только благодаря гражданам России, их позиции удалось пресечь мятеж».

Москва, Иван Бабурин

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