Путин выразил благодарность бойцам «Вагнера», которые не пошли на братоубийственное кровопролитие

Президент России Владимир Путин вечером в понедельник, 26 июня, в ходе своего заявления из Кремля выразил благодарность бойцам группы «Вагнер», которые не пошли на братоубийственное кровопролитие.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Благодарю тех солдат и командиров группы «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение – не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты. Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким».

«Кто хочет – сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку», – подчеркнул Владимир Путин.

Москва, Иван Бабурин

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