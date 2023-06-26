Путин выразил признательность Лукашенко

Президент России Владимир Путин вечером в понедельник, 26 июня, в ходе своего заявления из Кремля выразил благодарность и признательность Александру Лукашенко за помощь за разрешение ситуации.

В ходе своего выступления Путин сказал: «Признателен Президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации».

В свою очередь резидент белорусские государственные СМИ сообщают, что Александр Лукашенко ответит на вопросы журналистов во вторник, 27 июня, об экстренном обращении речь не идет.

РИА Новости со ссылкой на Telegram-каналы ОНТ и «СБ. Беларусь сегодня», которые цитируют журналиста из пула белорусского президента, сообщает: «В Беларуси не происходит ничего экстренного, чтобы Лукашенко вечером выходил в эфир. К тому же, Александр Григорьевич уже и все сделал. Поступки говорят лучше слов».

Москва, Иван Бабурин

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