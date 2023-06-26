Путин после обращения к нации проводит совещание с силовым блоком

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вечером в понедельник, 26 июня, сообщил, что Владимир Путин после своего выступления с обращением к гражданам России проводит рабочее совещание с участием руководителей силовых ведомств.

Пресс-секретарь главы государства, в частности, сказал: «После выступления с обращением Владимир Путин проводит в настоящее время рабочее совещание с участием генпрокурора Игоря Краснова, главы администрации Кремля Антоном Вайно, главой МВД Владимиром Колокольцевым, министром обороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым, главой Росгвардии Виктором Золотовым, главой ФСО Дмитрием Кочневым и руководителем Следственного комитета Александром Бастрыкиным».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»