Путин обсуждает с силовиками «события, которые произошли в стране»

Президент России Владимир Путин вечером в понедельник, 26 июня, на совещании с силовиками поблагодарил их за проделанную работу, предложил проанализировать ситуацию, произошедшую в минувшие выходные, – сообщается на сайте Кремля.

Перед началом совещание, глава государства сказал: «Я собрал вас для того, чтобы поблагодарить за проделанную работу в течение этих нескольких суток, и для того, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась на данный момент времени. А также поговорить о задачах, которые перед нами стоят, в результате анализа тех событий, которые произошли в стране».

Ранее сегодня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проведет рабочее совещание с участием генпрокурора Игоря Краснова, главы администрации Кремля Антоном Вайно, главой МВД Владимиром Колокольцевым, министром обороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым, главой Росгвардии Виктором Золотовым, главой ФСО Дмитрием Кочневым и руководителем Следственного комитета Александром Бастрыкиным.

Москва, Иван Бабурин

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