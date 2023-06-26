СМИ: Израильский премьер планирует визит в Китай, не дождавшись приглашения от Вашингтона

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в следующем месяце планирует посетить с визитом Китай на фоне отсутствия приглашения от Белого дома, – сообщает израильское издание «Зман Исраэль».

В публикации на сайте издания говорится: «В ходе визита премьер-министр Израиля встретится с президентом КНР Си Цзиньпином и другими лидерами государства. В настоящий момент идут интенсивные переговоры между канцелярией премьер-министра и канцелярией президента Китая».

«На фоне продолжающегося «бойкота» со стороны Белого дома Биньямин Нетаньяху намерен продемонстрировать США наличие у него других возможностей. Премьер не будет пассивно ожидать приглашения, которое не поступает из Вашингтона. Он действует параллельно. Китай становится важным игроком на Ближнем Востоке, и Нетаньяху должен там быть, чтобы отстаивать интересы государства», – сообщил изданию осведомленный источник.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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