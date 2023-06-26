Захарова прокомментировала требование украинского режима к УПЦ отречься от Русской православной церкви

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала требование действующей при правительстве Украины Государственной службы по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) от канонической Украинской православной церкви (УПЦ) официально заявить о своем разрыве с Русской православной церковью (РПЦ).



В своем Telegram-канале Захарова написала: «Удивительно: совести нет, а служба есть. Так еще и ультиматумы выдвигает Министерство очистки. Венец на надгробии эволюции».

Москва, Иван Бабурин

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