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NewDayNews.ru

Вторник, 27 июня 2023, 01:42 мск

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Захарова прокомментировала требование украинского режима к УПЦ отречься от Русской православной церкви

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Скриншот видео МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала требование действующей при правительстве Украины Государственной службы по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) от канонической Украинской православной церкви (УПЦ) официально заявить о своем разрыве с Русской православной церковью (РПЦ).

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Удивительно: совести нет, а служба есть. Так еще и ультиматумы выдвигает Министерство очистки. Венец на надгробии эволюции».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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