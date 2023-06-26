российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 27 июня 2023, 01:50 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Министр обороны ФРГ удивил военных своей страны

Борис Писториус, скрин с видео Bloomber

Председатель союза военнослужащих Германии Андре Вюстнер в понедельник, 26 июня, заявил, что удивлен словами министра обороны страны Бориса Писториуса о решении разместить на постоянной основе в Литве до четырех тысяч солдат Бундесвера, – сообщает немецкая медиагруппа RND.

В комментарии RND Вюстнер сказал: «Меня удивили слова Бориса Писториуса о размещении военных в Литве, а в рядах бундесвера заявление министра обороны стало полной неожиданностью. Желание министра понятно, однако для его реализации требуются материалы, а также инфраструктура на местах. Кроме того, неизвестно, как на эти меры отреагируют сами военные и их семьи. …Между объявлением и реализацией заявленного, сейчас много несделанной домашней работы для Литвы. И для нашего министерства обороны тоже».

Берлин, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире, Политика,