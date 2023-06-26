Министр обороны ФРГ удивил военных своей страны

Председатель союза военнослужащих Германии Андре Вюстнер в понедельник, 26 июня, заявил, что удивлен словами министра обороны страны Бориса Писториуса о решении разместить на постоянной основе в Литве до четырех тысяч солдат Бундесвера, – сообщает немецкая медиагруппа RND.

В комментарии RND Вюстнер сказал: «Меня удивили слова Бориса Писториуса о размещении военных в Литве, а в рядах бундесвера заявление министра обороны стало полной неожиданностью. Желание министра понятно, однако для его реализации требуются материалы, а также инфраструктура на местах. Кроме того, неизвестно, как на эти меры отреагируют сами военные и их семьи. …Между объявлением и реализацией заявленного, сейчас много несделанной домашней работы для Литвы. И для нашего министерства обороны тоже».

Берлин, Иван Бабурин

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