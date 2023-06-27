Крупнейшие медиахолдинги Турции разорвали контракты с международным агентством Reuters

Крупнейший медиахолдинг Турецкой республики Albayrak, в который входят газета Yeni Şafak, телеканал TVNET и ряд других СМИ, а также холдинг TürkMedya, управляющий газетами Akşam, Star, телеканалами 24tv и tv360 во вторник, 27июня, заявили, что разорвали контракты с международным информационным агентством Reuters после выхода материала «с необоснованными обвинениями в адрес сына президента Турции Билала Эрдогана», – сообщают турецкие СМИ.

В заявлении, опубликованном в микроблоге Albayrak Medya в Twitter, говорится: «Холдинг Albayrak Medya извещает об одностороннем расторжении контракта с новостным агентством Reuters». О разрыве контракта с Reuters также объявил и холдинг TürkMedya.

Как напоминают СМИ, глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в понедельник, 26 июня, заявил, что агентство Reuters «унизило себя статьей, полной необоснованных обвинений против сына президента Турции Билала Эрдогана о его якобы финансовых операциях со шведской компанией».

Анкара, Иван Бабурин

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