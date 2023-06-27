Лукашенко заявил, что лагеря для ЧВК «Вагнер» на территории Белоруссии пока никто не строит

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 27 июня, заявил, что на территории республики лагеря для размещения личного состава ЧВК «Вагнер» пока никто не строит, – сообщает агентство БелТА.

В ходе своего выступления Лукашенко сказал: «Мы пока никаких лагерей не строим. Но если они захотят, я так понимаю, они смотрят отдельные территории, мы их разместим. Мы им предложили одну из заброшенных частей. Пожалуйста, забор есть, все есть. Ставьте палатки, пожалуйста. Чем можем, поможем, пока они определятся, чем им заниматься. Но пока они находятся в Луганске в своих лагерях».

Минск, Иван Бабурин

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