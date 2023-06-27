МИД России во вторник, 27 июня, сообщил, что в ведомство для беседы был приглашен временный поверенный в делах Государства Израиль в Москве Ронен Краус, которому напомнили, что Россия и Израиль немало потрудились над тем, чтобы дать достойный отпор «прославлению» приспешников нацистских карателей, – сообщили во внешнеполитическом ведомстве России.

В сообщении, опубликованном на сайте МИД России, говорится: «Внимание израильского представителя было привлечено к публичным высказываниям Посла Израиля в Киеве М.Бродского, в подаче которого процесс обеления бывших пособников нацистов на Украине остановить невозможно и взаимодействие с украинскими властями не следует увязывать с темой героизации С.Бандеры и его сторонников».

«При этом напомнили, что Россия и Израиль немало потрудились вместе над тем, чтобы дать достойный отпор попыткам переписывания истории и «прославления» приспешников нацистских карателей, в том числе на международных площадках. Акцентировали важность продолжения совместных усилий на этом направлении, необходимость однозначной оценки действий тех, кто в стремлении поощрять русофобские настроения вдохновляется делами таких военных преступников, как С.Бандера и Р.Шухевич, запятнавших свои руки в крови сотен тысяч невинных жертв, в том числе евреев», – сообщили на Смоленской площади.

Москва, Иван Бабурин

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