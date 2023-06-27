Лукашенко: Вонючим политологам и блогерам столкнуть нас с Путиным не получится

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 27 июня, заявил, что «вонючим политологам и блогерам», столкнуть его с Путиным не получится, – сообщает агентство БелТА.

Лукашенко, обращаясь к некоторым работникам медиасферы, сказал: «Есть там вонючие и политологи, и блогеры, которые начинают сталкивать меня с Путиным. Не надо нас сталкивать. Мы делали все, что должны были сделать. Мы делали и делаем свою работу. Притом без амбиций. У меня нет абсолютно никаких амбиций. Я не оправдываюсь, чтобы вы понимали. Никаких амбиций, о которых говорят. Ни у него (Путина,-прим.ред.), ни у меня нет уже таких амбиций. Но, пока мы президенты, мы очень жестко, а порой жестоко будем отстаивать то, что положено нам по конституции».

Минск, Иван Бабурин

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