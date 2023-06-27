Чехия отчиталась о военных поставках на Украину

Председатель правительства Чехии Петр Фиала во вторник, 27 июня, заявил, что с начала 2023 года Прага увеличила поставки вооружений на Украину, поставив, в том числе около сотни танков Т72В, модернизированных в сотрудничестве с ЕС и Нидерландами, – сообщает испанское агентство EFE.

Согласно сообщению агентства Фиала заявил, что «в целом в период с января по май Чехией Украине были переданы 24 модернизированных танка Т72, 76 БМП-амфибий, 645 противотанковых ракет и 57,3 тыс. снарядов для САУ «Гвоздика», которая выпускалась по советской лицензии, и САУ «Дана» чехословацкого производства».

«Кроме того, из Чехии в Украину поступили около сотни танков Т72В, модернизированных в сотрудничестве с ЕС и Нидерландами, в частности на них были улучшены оптика, моторы и бронезащита. Также Чехия поставила Украине 16 систем ПВО «Куб», в дополнение к шести, поставленным в 2022 году», – заявил глава чешского правительства.

Агентство EFE также пишет, что в прошлом году Украина получила из Чехии 89 танков, 226 БМП, 38 САУ «Гвоздика» и «Дана», 33 РСЗО РМ-70, 1,5 млн. единиц боеприпасов.

«Правительство Чехии данных о финансовой составляющей этих поставок не раскрывает», – отмечают испанские журналисты.

Прага, Иван Бабурин

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