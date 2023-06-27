Куба считает, что в конфликте на Украине виновата агрессивная политика США

Министр Революционных Вооруженных сил Республики Куба армейский корпусный генерал Альваро Лопес Мьера в ходе переговоров в Москве с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу во вторник, 27 июня, заявил, что в конфликте на Украине виновата агрессивная политика США, – сообщает минобороны России.

В публикации на сайте российского министерства обороны говорится, что в ходе своего выступления Альваро Лопес Мьера сказал: «Стремление США продолжить расширение НАТО к границам России привело к последствиям, которые заставили Россию начать специальную военную операцию. В этом контексте Россия играет ведущую роль в борьбе с фашизмом, который они сегодня стараются распространить в Европе».

«США и некоторые их союзники не раз вторгались в суверенные страны, преследуя свои интересы. Куба против такой политики лицемерия и двойных стандартов. История потребует ответственности от США за последствия их агрессивной военной доктрины за пределами границ НАТО, что грозит миру, безопасности и международной стабильности», – отметил глава оборонного ведомства Кубы.

Кроме того, Альваро Лопес Мьера отметил, что «Гавана выступает против односторонних антироссийских санкций, которые противоречат уставу ООН».

Москва, Иван Бабурин

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