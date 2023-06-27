Боррель: Евросоюз теряет терпение из-за ситуации в Косово

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во вторник, 27 июня, заявил, что страны-члены ЕС постепенно теряют терпение из-за ситуации в Косово и Метохии, которая требует более быстрых действий по деэскалации, – сообщает сербское издание РТС.

В ходе своего выступления Боррель сказал: «Мы согласились, что ситуация требует быстрых действий, деэскалации и срочного решения. Страны-члены согласны с этим, они постепенно теряют терпение из-за этой ситуации, и поэтому необходимы срочные шаги. Белграду и Приштине необходимо пойти на дальнейшие шаги на основе дорожной карты, которую ЕС предложил им на прошлой неделе в Брюсселе».

Брюссель, Иван Бабурин

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