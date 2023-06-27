Сотни израильских военных летчиков резервистов в знак протеста отказались от несения службы

Несколько сотен резервистов ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о прекращении службы, пока не будет полностью остановлено продвижение юридической реформы, – сообщает во вторник, 27 июня израильский портал «Мако».

В письме, направленном в адрес своих командиров, израильские военные летчики-резервисты, говорится: «Мы ставим вас в известность: пока продолжаются односторонние шаги по ликвидации демократического режима и установлению тирании под прикрытием «правовой реформы», до тех пор пока не будет остановлен законодательный процесс, наносящий ущерб судебной системе, власти закона, и демократическому характеру государства, мы прекращаем свою резервистскую службу».

«Во избежание недоразумений: это не уклонение от службы и не мятеж», – добавили израильские военные пилоты.

Как отмечают израильские СМИ, ранее в руководстве ЦАХАЛ заявляли, что «в отношении резервистов, которые не явятся на сборы в знак протеста против юридической реформы, будут приняты дисциплинарные меры».

«Однако, подписать письмо об отказе от участия в сборах и не явиться в часть – это не одно и то же. В отношении резервистов, подписавших письма или петиции, никаких мер приниматься не будет», – отметили в Армии обороны Израиля.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»