В Госдуме готовят законопроект о контроле за блогерами

Первый зампред комитета Госдумы РФ по просвещению Яна Лантратова заявила, что депутаты межфракционно внесут в июле законопроект о добровольной регистрации страниц блогеров в социальных сетях в качестве СМИ и предложат определить орган, уполномоченный для контроля за деятельностью блогеров, – сообщает РИА Новости.

В комментарии агентству Лантратова сказала: «Законопроект о добровольной регистрации блогеров в качестве СМИ депутаты межфракционно внесут в Государственную Думу в июле. Некоторые блогеры работают оперативнее журналистов из зарегистрированных СМИ, они должны иметь возможность направлять официальные запросы в госорганы и получать доступ к документам. Кроме того, статус СМИ повысит ответственность блогера за публикуемый контент. Также в нем будут определены права и обязанности блогеров, определен уполномоченный орган для осуществления контроля за их деятельностью. В соавторах проекта есть представитель профильного комитета по информационной политике».

Москва, Иван Бабурин

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