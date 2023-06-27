Роберт Кеннеди-младший предложил США первыми убрать ядерное оружие из Европы

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший во вторник, 27 июня, предложил руководству США вывезти свое ядерное оружие из стран Европы.

В своем микроблоге в Twitter Кеннеди-младший написал: «Давайте заменим порочный круг эскалации благотворным циклом миростроительства. Сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь приняли резолюцию, угрожающую России ужасными последствиями в ответ на ее размещение ядерного оружия в Беларуси. Я согласен, что Россия должна убрать это оружие. И в качестве первого шага США могут начать вывоз своего ядерного оружия из Германии, Италии, Бельгии, Турции и Нидерландов вместе со своими новыми ракетными базами в Румынии и Польше».

Вашингтон, Иван Бабурин

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