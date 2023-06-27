Пентагон опубликовал список вооружений для Киева, вошедший в новый пакет на полмиллиарда долларов

Министерство обороны США во вторник, 27 июня, сообщило, что администрация президента Джо Байдена объявила о новом пакете военной помощи Украине на $500 млн., направленный на поддержку наступления ВСУ, а также на усиление противовоздушной обороны, – передают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте Пентагона, размещен список вооружений для киевского режима, в который вошли: дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot; зенитные комплексы Stinger; дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS; взрывные боеприпасы и системы преодоления препятствий; оборудование для разминирования; 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды; 30 боевых машин пехоты Bradley; 25 бронетранспортеров Stryker; ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW); противотанковые системы Javelin; противотанковые комплексы АТ-4; противотанковые ракеты; высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM; высокоточные авиационные боеприпасы; стрелковое оружие и более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам; тепловизионные системы и приборы ночного видения; контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей; запасные части, генераторы и другое полевое оборудование.

Вашингтон, Иван Бабурин

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