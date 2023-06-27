Трамп: Байденом владеет Китай

Экс-президент США Дональд Трамп на мероприятии федерации женщин-республиканок в штате Нью-Гемпшир во вторник, 27 июня, заявил, что нынешним хозяином Белого дома Джо Байдена «владеет» Китай, сообщают СМИ.

Во время своего выступления Трамп сказал: «Байден ничего не предпринимает относительно действий Китая на Кубе. Причина, по которой он не хочет ничего делать, в том, что он скомпрометирован. Китай владеет им! В случае моей победы на выборах в 2024 году я потребует от Китая в течение 48 часов вывезти военное и шпионское оборудование с Кубы».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»