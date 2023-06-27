Польский политик призвал прекратить «бандеризацию» польских национальных интересов

Сопредседатель польской ультраправой политической коалиции «Конфедерация свободы и независимости» Гжегож Браун во время выступления перед сторонниками призвал прекратить «украинизацию и бандеризацию» польских национальных интересов, – сообщают во вторник, 27 июня, местные СМИ со ссылкой на трансляцию мероприятия в соцсетях.

В ходе своего выступления под овации зала Гжегож Браун сказал: «Извращенцы не будут растить и учить наших детей толерантности. Не будут! Евроколхозный Совет Народных Комиссаров не будет объяснять нам, как нам управлять нашей страной. Прекратить санитарную сегрегацию! Прочь от ВОЗ! Прекратить украинизацию Польши! Прекратить бандеризацию польских национальных интересов!»

Как отмечают польские СМИ, согласно данным результатов соцопросов, «Конфедерацию» в данный момент поддерживает около 40% польской молодежи.

Варшава, Иван Бабурин

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