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Среда, 28 июня 2023, 00:34 мск

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Блок НАТО повысил свою боеготовность из-за мятежа в России

фото: flipboard.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Гааге во вторник, 27 июня, заявил, что в связи с попыткой вооруженного мятежа в России 24-25 июня альянс повысил свою боеготовность на восточном фланге, – сообщают СМИ.

«Что касается последствий мятежа, событий, которые мы наблюдали в России в последние дни, пока рано делать какие-либо окончательные выводы по долгосрочным последствиям, в том числе для НАТО. Мы можем сказать, что продолжаем внимательно следить за развитием событий. Мы уже повысили готовность, усилили свое присутствие на восточном фланге, примем дополнительные решения по дальнейшему усилению коллективной обороны. Такие же решения ожидаются в Вильнюсе на предстоящем саммите альянса».

Гаага, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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