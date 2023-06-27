Пентагон планирует передать Киеву танки Abrams осенью

Официальный представитель министерства обороны США бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер на брифинге во вторник, 27 июня, заявил, что Вашингтон планирует осенью передать Киеву танки Abrams, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Райдер сказал: «На данный момент я не могу дать конкретную информацию по танкам. Мы намерены поставить их до конца года. Мы говорили о том, что отправка этих танков будет осуществлена осенью. Пентагон не собирается объявлять, что танки будут поставлены в какой-то конкретный день»

«Ремонт Abrams M1A1 и переоборудование их в модификацию, которая будет отвечать потребностям Украины на поле боя стало ускорением процесса. С этой же целью сейчас одновременно проводится обучение украинских военнослужащих и ремонт танков», – отметил также пресс-секретарь Пентагона.

Следует отметить, что Пентагон несколько недель назад сообщал, что около 200 украинских военнослужащих завершат обучение применению Abrams на поле боя к концу лета.

Вашингтон, Иван Бабурин

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