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NewDayNews.ru

Среда, 28 июня 2023, 00:34 мск

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Столтенберг анонсировал встречу Турции, Швеции и Финляндии по вопросу членства Стокгольма в НАТО

Фото: www.nato.int

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Гааге во вторник, 27 июня, заявил, что на следующей неделе в Брюсселе состоится встреча Турции, Швеции и Финляндии на высоком уровне по вопросу приема Стокгольма в Североатлантический альянс, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ генсек НАТО сказал: «Надеюсь на положительное решение по членству Швеции в НАТО до саммита альянса в Вильнюсе… Мы договорились созвать встречу Финляндии, Швеции и Турции на следующей неделе в Брюсселе. Во встрече примут участие главы МИД, разведывательных служб, советники по национальной безопасности».

«На мой взгляд, Швеция уже выполнила все условия, которые ей выдвигала Турция. Пришло время ратифицировать решение о вступлении в НАТО», – заявил Столтенберг.

Гаага, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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