Лондон не может найти легальный способ конфисковать российские активы

Зам.министра иностранных дел Великобритании Лео Докерти в Палате общин парламента Соединенного королевства во вторник, 27 июня, заявил, что Лондон и его союзники пока не могут найти легального способа конфисковать российские активы для передачи их Украине, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Докерти сказал: «Наша цель состоит в том, чтобы найти юридически рабочий маршрут, чтобы перенаправить на Украину российские активы. Но, ни одна страна пока не нашла юридически проверенное решение для воплощения обязательства на должном уровне, несмотря на то, что международные партнеры внесли на рассмотрение ряд законопроектов или даже приняли их».

«Лондон изучает все возможные способы для конфискации замороженных активов России, что потребует креативности и инновационных подходов», подчеркнуд зам.главы британского МИДа.

Следует напомнить, что ранее Financial Times писала, что «Германия выступила против конфискации российских замороженных активов, поскольку Берлин и другие столицы опасаются юридических и финансовых последствий».

Лондон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»