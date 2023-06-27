На саммите в Вильнюсе Киеву обещают дать «четкий сигнал» о его членстве в НАТО

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на пресс-конференции в Гааге во вторник, 27 июня, заявил, что страны союзники по НАТО рассматривают решения на саммите альянса в Вильнюсе, которые дадут Украине «четкие сигналы» о ее будущем в НАТО, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Рютте сказал: «Мы рассматриваем решения, которые мы можем принять на саммите НАТО, и которые дадут Украине четкий сигнал, что ее будущее – в НАТО. Мы рассматриваем конкретные меры, которые мы можем предпринять, одна из которых уже говорилось – это создание Совета «Украина-НАТО», где мы все, 31 страна НАТО и Украина будем работать наравне».

Со своей стороны премьер Бельгии Александер де Кроо сказал: «Все мы уверены, что Украина станет частью НАТО когда-нибудь».

Гаага, Иван Бабурин

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