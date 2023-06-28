Столтенберг: Дискуссия о вступлении Киева в НАТО начнется только после победы Украины над Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пресс-конференции в Брюсселе в среду, 28 июня, заявил, что любая дискуссия о вступлении Украины в альянс может начаться лишь после победы Киева над Россией, – сообщают СМИ

Отвеяая на соответствующий вопрос глава НАТО сказал: «Самая срочная задача сейчас – это сделать так, чтобы Украина победила как суверенное государство. Главный фокус должен быть в обеспечении победы Украины. Именно это является предварительным условием для любой значимой дискуссии о членстве Украины в НАТО» .

Следует напомнить, что ранее глава Офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев на июльском саммите НАТО в Вильнюсе ожидает «получить приглашение вступить в альянс по упрощенной процедуре».

Брюссель, Иван Бабурин

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