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Среда, 28 июня 2023, 18:20 мск

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Столтенберг: Дискуссия о вступлении Киева в НАТО начнется только после победы Украины над Россией

фото: flipboard.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пресс-конференции в Брюсселе в среду, 28 июня, заявил, что любая дискуссия о вступлении Украины в альянс может начаться лишь после победы Киева над Россией, – сообщают СМИ

Отвеяая на соответствующий вопрос глава НАТО сказал: «Самая срочная задача сейчас – это сделать так, чтобы Украина победила как суверенное государство. Главный фокус должен быть в обеспечении победы Украины. Именно это является предварительным условием для любой значимой дискуссии о членстве Украины в НАТО» .

Следует напомнить, что ранее глава Офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев на июльском саммите НАТО в Вильнюсе ожидает «получить приглашение вступить в альянс по упрощенной процедуре».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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