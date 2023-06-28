«Новая газета-Европа»* признана нежелательной России

Генеральная прокуратура РФ в среду, 28 июня, сообщила, что деятельность издания «Novaja Gazeta-Europe»* признано нежелательным на территории России.

В сообщении, опубликованном на сайте генпрокуратуры, говорится: «По результатам проведения проверки Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной организации BDR Novaja Gazeta-Europe*, Латвия».

В обосновании решения о признании деятельности «Новой газеты-Европа»* в генпрокуратуре сообщили, что «указанная организация осуществляет деятельность по созданию и распространению тенденциозных информационных материалов в ущерб интересам Российской Федерации. … Основные темы публикаций включают ложную информацию о якобы массовых нарушениях прав и свобод граждан в России, обвинения нашей страны в развязывании агрессивной войны на Украине, совершении военных преступлений против мирного населения, репрессиях».

«Деятельность иностранной организации BDR Novaja Gazeta-Europe*, Латвия представляет угрозу основам конституционного строя России», – заявили в российском надзорном ведомстве.

* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»