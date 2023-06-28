Блинкен считает, что попытка мятежа поставила под сомнение решение Путина начать СВО

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке в среду, 28 июня, заявил, что попытка мятежа, произошедшая в России, ставят под сомнение основания, на которых Путин начал СВО, – сообщает ТАСС.

В ходе своего выступления Блинкен сказал: «Усилия России, касающиеся проведения СВО, терпят неудачу. Нынешний последний эпизод (мятеж, -прим.ред.) в какой-то степени показывает внутренние измерения этого провала. Думаю, это красноречивое свидетельство. Но я не хочу предсказывать, куда это движется, когда дойдет до точки. Однако, я уверен, что Путину предстоит ответить на множество новых вопросов».

«Факт заключается в том, что он (Пригожин, – прим.ред.) напрямую бросил вызов президенту Путину. Тот факт, что он поставил под сомнение сами основания, на которых Путин начал войну, является значительным. … В конечном счете, это их внутреннее дело, им придется с этим разбираться», – отметил глава Госдепа.

Вашингтон, Иван Бабурин

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