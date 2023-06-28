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NewDayNews.ru

Среда, 28 июня 2023, 20:26 мск

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Польша решила усилить границу с Белоруссией из-за группы «Вагнер»

Вице-премьер правительства Польши, председатель правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский на брифинге в среду, 28 июня, заявил, что Варшава приняла решение усилить границу с Белоруссией в связи с нахождением там группы «Вагнер», – сообщают СМИ.

Во время своего выступления Качиньский сказал: «Потенциально мы имеем новую ситуацию в Белоруссии. Там, по имеющимся данным, находятся около 8 тысяч новых солдат. Это элемент, угрожающий Украине, элемент, угрожающий Литве и также угрожающий Польше. …Приняты решения, касающиеся усиления нашей обороноспособности на границе. Будет увеличен постоянный контингент на границе и количество укреплений».

Варшава, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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