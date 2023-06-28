Анкара: Очередное сожжение Корана в Стокгольме осложнит вступление Швеции в НАТО

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч в среду, 28 июня, заявил, что очередное публичное сожжение Корана в Стокгольме затруднит дальнейшее сближение Швеции с НАТО, – сообщает агентство EFE.

Как сообщает агентство, Йылмаз Тунч сказал следующее: «В преддверии саммита НАТО властям Швеции, которые хотят быть союзниками Турции, необходимо положить конец беззаконию и провокациям, которые происходят в их стране под эгидой свободы, им необходимо предпринять необходимые меры. Свобода вероисповедания – это фундаментальное право человека, и выпады в отношении верующих нельзя оправдать свободой самовыражения»

«Ни одно правовое решение не может оправдать такой выпад. Ни одно демократическое правовое государство не может смириться с такой ситуацией», – подчеркнул глава турецкого минюста.

Ранее сегодня в Стокгольме перед мечетью произошло сожжение Корана, которое было одобрено полицией Швеции. Акция прошла в присутствии примерно 200 человек под мощной охраной полиции.

Следует отметить, что в среду, 28 июня, Associated Press сообщило о том, что парламент Венгрии перенес на более поздний срок голосование по вопросу ратификации заявки Швеции на присоединении к НАТО.

Анкара, Иван Бабурин

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