Путин: В России в отличие от некоторых других стран неуважение к Корану является преступлением

Президент России Владимир Путин во время посещения одной из древнейших мечетей мира и самой древней в России – Джума-мечети в Дербенте в среду, 28 июня, заявил, что в России, в отличие от некоторых государств, неуважение к религиозным чувствам граждан всегда будет являться нарушением закона, – сообщают СМИ.

Глава государства, после того, как муфтий преподнес ему в качестве подарка Коран, сказал: «Коран – это святыня мусульман, но также он должен и является святыней для всех других конфессий. Вам большое спасибо за этот подарок. Он, безусловно, найдет свое достойное место в Кремле. Сегодня все мусульмане отмечают праздник, поэтому я, конечно, будучи в мечети в Дербенте, хочу поздравить и вас, всех мусульман России, с этим большим праздником».

«Мы знаем, что в других странах поступают иначе, не уважают религиозные чувства людей, и еще говорят, что это не преступление. В нашей стране это преступление и по Конституции, и по 282-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации. В России является преступлением разжигание межрелигиозной и межконфессиональной розни. И мы всегда будем придерживаться этих законодательных правил», – подчеркнул Путин.

Дербент, Иван Бабурин

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