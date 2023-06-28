Путин: Русофобские страны потеряли доходы от наших туристов

Президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам развития туризма в режиме видеоконференции в среду, 28 июня, заявил, что государства, исповедующие русофобию сами вычеркнули себя из списка туристических направлений, привлекательных для россиян и теряют доходы, – сообщили в Кремле.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «В последние годы внутренний туризм у нас активно развивается. Динамика здесь очень хорошая. Конечно, сыграли свою роль внешние факторы, разного рода санкции и ограничения со стороны властей некоторых государств, поощряемая ими русофобия. По сути, они сами вычеркнули себя из списка туристических направлений, привлекательных для наших граждан. И тем самым теряют и доходы, и репутацию, и доверие партнеров».

«Но все же главное, что наша туриндустрия выходит на новый уровень. Важно, что для долгосрочного, эффективного развития у России все есть. Огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал. По разнообразию природно-климатических условий у нас, пожалуй, вообще нет конкурентов в мире!», – подчеркнул Путин.

Москва, Иван Бабурин

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