Путин призвал Госдуму срочно принять закон об отмене НДС для туроператоров

Президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам развития туризма в режиме видеоконференции в среду, 28 июня, призвал депутатов Госдумы РФ до конца весенней сессии принять закон об освобождении туроператоров от уплаты НДС, – сообщили в Кремле.

В ходе своего выступления Путин сказал: «Обращаю внимание и законодателей, и правительства – целый ряд решений, которые мы обсудили, согласовывали, пока, к сожалению, не реализуются. В частности, речь идет об освобождении туроператоров от уплаты НДС. Знаю, что соответствующий законопроект правительством подготовлен».

«Важно рассмотреть и принять его до конца текущей весенней сессии парламента. Это позволит туроператорам быстрее получить возмещение по НДС, в том числе, и задним числом, по уже уплаченному ими налогу за период, начиная с 1 января текущего года», – подчеркнул глава государства.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»