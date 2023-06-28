Сожжение Корана не повлияет на позицию США о вступлении Швеции в НАТО

Заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель на брифинге в среду, 28 июня, заявил, что США считают сожжение Корана в Стокгольме неуважительным, но это не повлияет на позицию Вашингтона о необходимости вступления Швеции в НАТО.

Комментируя сожжение Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день праздника Курбан-байрам, представитель Госдепа сказал: «Сожжение и очернение религиозных текстов может быть глубоко неуважительным и вредным. Действия, которые могут являться законными, не обязательно должны быть уместными. Но, Швеция разделяет ценности Североатлантического альянса, поэтому США считают, что ей нужно стать членом НАТО как можно скорее».

Вашингтон, Иван Бабурин

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