Трамп грозится закрыть въезд в США «всем христиано-ненавидящим коммунистам и марксистам»

Бывший президент США Дональд Трамп в среду, 28 июня, заявил, что в случае избрания главой государства он закроет въезд в страну «всем христиано-ненавидящим коммунистам и марксистам»

Как сообщает пресс-служба 45-го президента США, Дональд Трамп сказал: «Опираясь на федеральное законодательство... я отдам распоряжение моему правительству запретить въезд для всех коммунистов и всех марксистов. Закрою въезд всем христиано-ненавидящим коммунистам и марксистам в первый же день после избрания президентства».

Вашингтон, Иван Бабурин

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