Региональным депутатам могут усилить уровень неприкосновенности

Законопроект об усилении неприкосновенности для региональных депутатов и особом порядке в случае возбуждения уголовного дела и заключении под стражу внесло в Госдуму РФ Народное собрание Ингушетии.

В документе, размещенном в электронной базе Нижней палаты парламента, в частности, говорится: «Решение о возбуждении уголовного дела в отношении депутата, привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу принимается руководителем следственного органа Следственного комитета РФ по субъекту РФ. С его же согласия может быть подано ходатайство перед судом о заключении депутата под стражу. Указанное ходатайство направляется в верховный суд субъекта РФ для рассмотрения обоснованности, законности и принятия соответствующего решения».

«На депутатов законодательных органов субъектов Федерации возложена очень большая ответственность. В отдельных регионах они избирают глав субъектов, назначают членов центрального регионального избиркома, мировых судей. При этом в действующем законодательстве явно недостаточно мер для обеспечения гарантий деятельности депутатов. Это может негативно отразиться на принятии управленческих решений», – говорится также в пояснительной записке к законопроекту.

«Предлагаемые гарантии для региональных законодателей не являются их личной привилегией, а имеют публично-правовой характер и обоснование, поскольку призваны служить публичным интересам, обеспечивая повышенную охрану законом таких лиц именно в силу осуществления ими публично значимых полномочий, ограждая их в период работы в парламенте от необоснованных преследований и способствуя их беспрепятственной деятельности, самостоятельности и независимости», – отмечают ингушские законодатели.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»