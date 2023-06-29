Посольство Швеции в Багдаде подверглось нападению

Более сотни иракцев протестуя против акции с сожжением Корана в Стокгольме, в четверг, 29 июня, ворвались на территорию посольства Швеции в Багдаде, – сообщает портал Shafaq News.

Согласно информации портала, «около сотни человек выломали ворота и ворвались на территорию посольства Швеции в центре Багдаде, требуя выслать посла из Ирака. О возможном причиненном ущербе пока информации нет».

Позже телеканал Al Sumria сообщил, что спустя некоторое время протестующие покинули территорию посольства Швеции.

Багдад, Иван Бабурин

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