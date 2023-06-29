Израиль начал борьбу с фейками о палестинском конфликте в иностранных СМИ

Министр информации Израиля Галит Дисталь-Атбариан, комментируя требование Союза иностранных журналистов Израиля (FPA) удалить видеоролик с обвинением в некорректном освещении палестино-израильского конфликта, в четверг, 29 июня, заявила, что борьба с фейками только начинается, – сообщают израильские СМИ.

Галит Дисталь-Атбариан заявила: «Борьба против лживого освещения событий в Израиле только началась».

Как рассказывают израильские СМИ, конфликт между министерством информации Израиля и FPA разгорелся после публикации в социальных сетях видеоролика, обвиняющего журналистов в публикации фейков о палестино-израильском конфликте, а также с призывом более объективно освещать ситуацию.

В ролике министерства информации Израиля, озаглавленном «Борьба с фейками: как читать новости про Израиль», приводится ряд примеров того, как иностранные журналисты отказываются называть вещи своими именами, например, ставят в кавычки слово «террорист» или вместо теракта используют слово «перестрелка».

Союз иностранных журналистов Израиля (FPA) обратился к главе министерства информации с письмом, в котором потребовал удалить видео, объяснив это тем, что министерство фактически обвиняет журналистов в фейках. Министр информации Израиля Галит Дисталь-Атбариан ответила отказом на это требование.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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