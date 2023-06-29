Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС

Официальный представитель министерства иностранных дел Эфиопии Мелеса Алемав четверг,29 июня, заявил, что его страна подала заявку на вступление в БРИКС, – передает издание Reporter.
Как сообщило издание, Мелеса Алемав заявил: «Мы подали заявку на членство в БРИКС и мы надеемся на хороший результат. Поскольку мы стремимся гарантировать наши национальные интересы, нам важно присоединиться к таким блокам».
Аддис-Абеба, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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