Грета Тунберг приехала к Зеленскому

Международная группа по экологическим последствиям войны в составе экс-вице-премьера, бывшей главы МИДа Швеции Маргот Вальстрем, вице-президента Европарламента Гайди Гаутала, экс-президента Ирландии Мэри Робинсон и экоактивистки Греты Тунберг в четверг, 29 июня, встретились в Киеве с главой киевского режима Владимиром Зеленским, – сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

В своем приветственном слове Зеленский сказал экологам следующее: «Благодарю вас за то, что вы сейчас здесь. Это очень важный сигнал поддержки Украины. Мы реально нуждаемся в вашей профессиональной помощи. Международная рабочая группа должна разрабатывать широкий круг вопросов, связанных с влиянием российской агрессии на экологическую систему Украины».

Как сообщает пресс-служба Зеленского, глава украинского государства привлек внимание собеседников «к катастрофическим последствиям подрыва киевскими неонацистами плотины Каховской ГЭС, с которыми столкнулись жители Херсона».

«Экоактивистка Грета Тунберг поблагодарила Зеленского за приглашение и подчеркнула, что будет привлекать представителей экологических общественных организаций к диалогу об основных задачах Международной рабочей группы и привлечении внимания к экологическим последствиям войны», – сообщили в пресс-службе президента Украины.

Киев, Иван Бабурин

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