Кандидат в президенты США с необъявленным визитом приехал в Киев

Бывший вице-президент США Майк Пенс, кандидат в президенты США от республиканцев в четверг, 29 июня, прибыл в Киев с неанонсированным визитом, где во время своей предвыборной кампании встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, – передают украинские СМИ со ссылкой на NBC News.

Сообщается, что в рамках визита на Украину Пенса свозили на традиционную экскурсию в Бучу, Ирпень и Мощун.

В интервью телеканалу Пенс сказал: «Я считаю, что Америка – лидер свободного мира. Приехать сюда, как частное лицо – это иметь возможность лично увидеть героизм украинских воинов, державших оборону в тех лесах, увидеть героизм людей здесь, в Ирпене, которые сдерживали российскую армию. Увидеть семьи, чьи дома были буквально обстреляны в разгар бессовестного и неспровоцированного российского вторжения. Все это лишь укрепляет мою решимость внести свой вклад, продолжать американскую решительную поддержку наших украинских друзей и союзников».

Киев, Иван Бабурин

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