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Четверг, 29 июня 2023, 20:11 мск

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Зеленский заявил, что не позволит России подорвать безопасность Польши и Литвы

Фото: novyny.org

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по видеосвязи на саммите Евросоюза в четверг, 29 июня, заявил, что он «не позволит России даже попытаться подорвать безопасность литовского и польского народа», – сообщают украинские СМИ со ссылкой на трансляцию выступления Зеленского.

Во время своего выступления глава киевского режима сказал: «Мы не позволим России даже попытаться подорвать безопасность литовского и польского народа с территории Беларуси. Для Украины безопасность наших партнеров – это и наша безопасность. Вчера президент Науседа и президент Дуда посетили Украину, и мы обменялись оценками ситуации в Беларуси и вызовов, которые она представляет. … Если кто-то где-то угрожает тому или иному европейскому народу, абсолютно естественно встать на защиту этого народа и устранить угрозу».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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