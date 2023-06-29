Лондон рекомендовал НАТО принять Украину в обход собственного плана действий

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес на совместной пресс-конференции с коллегой из Канады Анитой Ананд в Лондоне в четверг, 29 июня, заявил, что НАТО следует рассмотреть возможность не требовать от Украины выполнения Плана действий на пути ее вступления в альянс, – сообщает Reuters.

В ходе своего общения с журналистами Уоллес сказал: «Я думаю, что мы абсолютно точно должны рассмотреть возможность отказа от Плана действий по членству в НАТО. Направление движения должно быть в сторону членства Украины в альянс. Но, к этому вопросу нужно подходить реалистично, поскольку сейчас в НАТО 31 страна, и мы все должны двигаться консолидировано в этом вопросе».

«Конечно, нельзя гарантировать, что на такое предложение накануне саммита НАТО согласятся все члены альянса, но можно устранить другие препятствия на пути к членству Украины. Кроме того, надо отдавать себе отчет, что все вопросы относительно вступления Украины в НАТО быстро решены не будут», – добавил глава минобороны Соединенного королевства.

Лондон, Иван Бабурин

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