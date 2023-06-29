В Госдепе открестились от предложения экс-генсека НАТО отправить войска на Украину

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге в четверг, 29 июня, заявил, что Соединенные Штаты отправлять свои войска на Украину не намерены, – сообщают СМИ.

Комментируя слова экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, заявившего ранее, что некоторые страны Североатлантического альянса в индивидуальном порядке смогут направить войска на Украину, Миллер сказал: «Президент дал очень четко понять, что американские войска не будут отправлены на Украину».

Вашингтон, Иван Бабурин

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