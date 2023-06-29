В России могут разработать единый стандарт реабилитации ветеранов СВО

Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова в ходе поездки в Сыктывкар в четверг, 29 июня, заявила, что на федеральном уровне должен быть разработан Единый для всей страны стандарт реабилитации военнослужащих после их возвращения из зоны СВО, – сообщает ТАСС.

Комментируя инициативу, Кузнецова в интервью агентству сказала: «Мы будем обращаться за необходимостью разработки стандарта реабилитации. Более того, мы уже сами прописали концепцию реабилитации, которая, как считаем, максимально описывает все вопросы военных. Туда входит не только медицинская реабилитация, но и вопросы социального, юридического сопровождения, психологической помощи. Каждый регион слово «реабилитация» может понимать по-разному, поэтому этот вопрос должен быть сформулирован на федеральном уровне».

Сыктывкар, Иван Бабурин

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