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Четверг, 29 июня 2023, 21:50 мск

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В России могут разработать единый стандарт реабилитации ветеранов СВО

Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова Фото: deti.gov.ru

Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова в ходе поездки в Сыктывкар в четверг, 29 июня, заявила, что на федеральном уровне должен быть разработан Единый для всей страны стандарт реабилитации военнослужащих после их возвращения из зоны СВО, – сообщает ТАСС.

Комментируя инициативу, Кузнецова в интервью агентству сказала: «Мы будем обращаться за необходимостью разработки стандарта реабилитации. Более того, мы уже сами прописали концепцию реабилитации, которая, как считаем, максимально описывает все вопросы военных. Туда входит не только медицинская реабилитация, но и вопросы социального, юридического сопровождения, психологической помощи. Каждый регион слово «реабилитация» может понимать по-разному, поэтому этот вопрос должен быть сформулирован на федеральном уровне».

Сыктывкар, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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