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NewDayNews.ru

Четверг, 29 июня 2023, 23:23 мск

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Тегеран потребовал от Стокгольма выдачи иракца, сжегшего Коран

Фото: pixabay.com

Официальный представитель МИД Республики Ирак Ахмед ас-Саххаф в четверг, 29 июня, заявил, что власти его страны требуют от правительства Швеции выдать гражданина Ирака, публично сжегшего Коран в Стокгольме, – передает иракское информационное агентство INA.

Согласно сообщению агентства представитель иракского МИДа сказал: «Человек, нанесший оскорбление священному Корану, является гражданином Ирака. Поэтому мы требуем от шведских властей передать его иракскому правительству с тем, чтобы он предстал перед судом в соответствии с иракским законодательством».

Ранее сегодня сообщалось, что протестуя против акции с сожжением Корана в Стокгольме, более сотни иракцев ворвались на территорию диппредставительства Швеции в Багдаде с требованием высылки посла.

Тегеран, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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