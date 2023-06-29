Тегеран потребовал от Стокгольма выдачи иракца, сжегшего Коран

Официальный представитель МИД Республики Ирак Ахмед ас-Саххаф в четверг, 29 июня, заявил, что власти его страны требуют от правительства Швеции выдать гражданина Ирака, публично сжегшего Коран в Стокгольме, – передает иракское информационное агентство INA.

Согласно сообщению агентства представитель иракского МИДа сказал: «Человек, нанесший оскорбление священному Корану, является гражданином Ирака. Поэтому мы требуем от шведских властей передать его иракскому правительству с тем, чтобы он предстал перед судом в соответствии с иракским законодательством».

Ранее сегодня сообщалось, что протестуя против акции с сожжением Корана в Стокгольме, более сотни иракцев ворвались на территорию диппредставительства Швеции в Багдаде с требованием высылки посла.

Тегеран, Иван Бабурин

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